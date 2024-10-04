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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ada basını, Fenerbahçe'nin sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho'nun Everton'ın başına geçebileceğini iddia etti. Mourinho-Everton haberlerinin çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 17:31
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

İngiliz medyası, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir haber yayınladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

Ada basını, Premier Lig ekibi Everton'ın, deneyimli çalıştırıcının peşine düştüğünü duyurdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

Haberde, Everton kulübünü devralacak yeni sahiplerinin Sean Dyche ile yollarını ayıracağı belirtildi.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

İngiliz temsilcisinin, Sean Dyche ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'yu takımın başına getirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

Mourinho hakkında çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe'de bir flaş gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

İSMAİL KARTAL SESLERİ

Mourinho haberlerinin duyulması üzerine sosyal medyada İsmail Kartal sesleri de yükselmeye başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...

Takvim'de yer alan habere göre, Ali Koç döneminde her teknik direktör ayrılığının ardından göreve gelen İsmail Kartal için 'görev beklemez' yorumları yapıldı.

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