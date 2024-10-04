Fenerbahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ada basını, Fenerbahçe'nin sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Jose Mourinho'nun Everton'ın başına geçebileceğini iddia etti. Mourinho-Everton haberlerinin çıkmasının ardından sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Haberde, Everton kulübünü devralacak yeni sahiplerinin Sean Dyche ile yollarını ayıracağı belirtildi.
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İngiliz temsilcisinin, Sean Dyche ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'yu takımın başına getirebileceği ifade edildi.
Mourinho hakkında çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe'de bir flaş gelişme daha yaşandı.
İşte ayrıntılar...
İSMAİL KARTAL SESLERİ
Mourinho haberlerinin duyulması üzerine sosyal medyada İsmail Kartal sesleri de yükselmeye başladı.
Takvim'de yer alan habere göre, Ali Koç döneminde her teknik direktör ayrılığının ardından göreve gelen İsmail Kartal için 'görev beklemez' yorumları yapıldı.
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