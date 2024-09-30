Deplasman kralı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-0'lık galibiyetle 3 puanı kaptı. Sarı-lacivertliler, geçen haftaki Galatasaray yenilgisi sonrası hem yaralarını sardı hem de ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. İlk yarıda sessiz kalan Fenerbahçe, ikinci yarıda sevindi. Galibiyeti getiren goller Tadi ve Thalisson (k.k) ile geldi. Böylece Fenerbahçe aradığı huzuru yine deplasmanda buldu. Sarı-lacivertli takım deplasmanda üst üste 23. maçını kaybetmedi.

19'UNCU GALİBİYET

Deplasmandaki yenilmezlik serisinde Fenerbahçe 19 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler dış sahadaki son mağlubiyetini Jorge Jesus idaresinde 2022-23 sezonunda, 37. haftada 4 Mayıs 2023'te Galatasaray karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Fenerbahçe'nin deplasmandaki yenilmezlik süresi 16 aya yükselmiş oldu. İsmail Kartal ve Jose Mourinho ile deplasman yenilgisi gelmedi.

ANTALYA'DA FRED RESİTALİ

Antalyaspor deplasmanında maça yedek başlayan ve ikinci yarıda oyuna girip maçı değiştiren Fred yine farkını gösterdi. İlk golde Tadic'e enfes bir asist yapan Brezilyalı yıldız maç boyunca tam 7 kez top kazandı. Bu arada Fred'siz 14 maçta 2.21 puan ortalaması olan Kanarya, Fred varken daha rahat kazanıyor. Tecrübeli orta saha oynarken 2.70'lik bir maç başı ortalaması meydana geliyor. Fenerbahçe'nin Fred'in oynadığı 30 maçta 26 galibiyet alması da dikkatlerden kaçmadı.

SOL TARAFTA RAHATIM

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Filip Kostic, dün akşam ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Daha önce ligde Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında yer almayan Kostic, dünkü Antalyaspor maçında ikinci 45 dakikada şans buldu ve ortasıyla 2. golü hazırladı. Maçın ardından konuşan Sırp yıldız, "Harika hissediyorum. İlk maçıma çıktım. Ben ve takım için önemli bir maçtı. 3 puan çok önemliydi" dedi. Kostic, "Sol tarafta daha rahat hissediyorum ama hocam ne isterse orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım" diye ekledi.

GOL BİLE YEMEDEN

Fenerbahçe, bu sezon topa rakibinden daha az sahip olduğu üç Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı. Sarı- lacivertliler Antalyaspor (2-0) ve Alanyaspor (3-0) maçlarında yüzde 49'la oynarken, 2-0 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde yüzde 42 ile topa sahip oldu.

İLK KEZ RAKİP OLDU

Fenerbahçe tarihinde efsaneler arasında yer alan Alex de Souza, futbol kariyerinde ilk kez sarı-lacivertlilere rakip oldu. Antalyaspor'un teknik direktörü 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte oynamıştı.