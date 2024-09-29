  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Sofyan Amrabat: İsmail ile iyi oynayabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 22:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sofyan Amrabat: İsmail ile iyi oynayabiliriz

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOFYAN AMRABAT'IN AÇIKLAMALARI

İSMAİL KOMPLE ORTA SAHA

"Açıkçası insanlardan neden beklenti içerisinde anlayamıyorum, İsmail ile iyi oynayabiliriz. Harika bir futbolcu. Komple bir orta saha. Türk Milli Takımı'nın en iyi orta sahalarından biri. Aynı zamanda Fred, Sebastian, Mert Hakan, unuttuğum varsa özür dilerim. Kaliteli oyuncularımız var. Kim oynarsa oynasın en iyimizi ortaya koyarız."

ŞÜKÜR KAZANDIK

"Bana göre zor bir maç oldu. Antalyaspor gerçekten kaliteli bir takım. Efsane Alex de Souza'ya sahipler. Bizler fırsatlar yarattık ve değerlendirebilirdik maçın başında. Belli bölümlerde tempomuz düştü, saha ve sıcaklık... Bunu mazeret olarak gösteremeyiz. Biz sürekli daha iyi oynamalıyız. Çünkü taraftarlarımıza iyi bir oyun seyrettirmek, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Şükür bugün 2-0 kazandık, çok daha iyisini yapabilirdik."

Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi!
Jose Mourinho: Ofsayt değildi
DİĞER
En çılgın futbolcuları seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi
İsrail'in Yemen'i vurması sonrası Husiler'den "savaş" ilanı: "İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak"
Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart...
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Ofsayt değildi Jose Mourinho: Ofsayt değildi 21:44
Tadic: Efsanemiz Alex'i görmek... Tadic: Efsanemiz Alex'i görmek... 21:39
Erokspor'dan bol gollü galibiyet! Erokspor'dan bol gollü galibiyet! 21:26
Filip Kostic: Kendimi harika hissediyorum! Filip Kostic: Kendimi harika hissediyorum! 21:26
Çorum Adana'dan 3 puanla döndü! Çorum Adana'dan 3 puanla döndü! 21:21
Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... 21:08
Daha Eski
F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! 21:03
Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! 21:01
W. Bremen'den muhteşem geri dönüş! W. Bremen'den muhteşem geri dönüş! 21:01
Bodrum FK 3 puanı kaptı! Bodrum FK 3 puanı kaptı! 21:00
Dev maçın galibi Tottenham! Dev maçın galibi Tottenham! 20:48
Doğan: Meler Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı! Doğan: Meler Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı! 20:26