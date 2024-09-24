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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union Saint-Gilloise'i konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Belçika ekibiyle oynanacak karşılaşmada rotasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 08:53
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Kritik karşılaşmadan galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Sahasında Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde gözler Avrupa'ya çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Kanarya, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Belçika'dan Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Mourinho'nun Galatasaray maçındaki ilk 11'e göre rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Uzun süredir yedekte bekleyen başta kaleci İrfan Can Eğribayat olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve yeni transferlerden Kostic'in de forma şansları iyice arttı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Bu oyuncuların Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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