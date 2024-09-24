FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor

Mourinho'nun Galatasaray maçındaki ilk 11'e göre rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

Uzun süredir yedekte bekleyen başta kaleci İrfan Can Eğribayat olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve yeni transferlerden Kostic'in de forma şansları iyice arttı.