FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union Saint-Gilloise'i konuk edecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Belçika ekibiyle oynanacak karşılaşmada rotasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Sahasında Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde gözler Avrupa'ya çevrildi.
Kanarya, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Belçika'dan Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
Mourinho'nun Galatasaray maçındaki ilk 11'e göre rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.
Uzun süredir yedekte bekleyen başta kaleci İrfan Can Eğribayat olmak üzere Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve yeni transferlerden Kostic'in de forma şansları iyice arttı.
Bu oyuncuların Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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