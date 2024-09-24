Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, alınan derbi mağlubiyetinin ardından transfer çalışmaları ve devre arası için kolları sıvadı. Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen Kanaryalar, devre arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Galatasaray maçında ilk derbisine çıkan Portekizli çalıştırıcı, istediği sonucu alamadı.
Tecrübeli antrenör, derbideki performansı sonrası eleştirilerden de kaçamadı.
Öte yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, devre arası için kolları sıvadı.
Sol bek pozisyonu için Jayden Oosterwolde'nin duruma göre hareket edecek sarı-lacivertliler, genç futbolcunun olası ayrılığına karşı alternatifini buldu.
Fenerbahçe, Oosterwolde takımdan ayrılırsa İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen tecrübeli sol bek oyuncusu Mario Rui'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
Jose Mourinho'nun da takımda görmek istediği Portekizli futbolcu için Oosterwolde ayrılırsa nabız yoklanacak.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 28 resmi maçta görev aldı.
Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 asistlik performans sergiledi.
Mario Rui, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
Deneyimli sol bek, Portekiz Milli Takımı formasını 12 kez terletti.
Portekizli futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Kariyerinde 3 kupası bulunan futbolcunun piyasa değeri ise 3 milyon euro.
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