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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, alınan derbi mağlubiyetinin ardından transfer çalışmaları ve devre arası için kolları sıvadı. Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yaşamak isteyen Kanaryalar, devre arasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 10:02
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Trendyol Süper Lig'de 6. haftada sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, gözünü 7. haftadaki Antalyaspor maçına çevirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Deplasmanda oynayacağı maça odaklanan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Oyuncularıyla toplantılar yapan Mourinho, derbide alınan kötü sonucun ardından oyuncularına moral aşılıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Galatasaray maçında ilk derbisine çıkan Portekizli çalıştırıcı, istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Tecrübeli antrenör, derbideki performansı sonrası eleştirilerden de kaçamadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Öte yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, devre arası için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Sol bek pozisyonu için Jayden Oosterwolde'nin duruma göre hareket edecek sarı-lacivertliler, genç futbolcunun olası ayrılığına karşı alternatifini buldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Fenerbahçe, Oosterwolde takımdan ayrılırsa İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen tecrübeli sol bek oyuncusu Mario Rui'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Jose Mourinho'nun da takımda görmek istediği Portekizli futbolcu için Oosterwolde ayrılırsa nabız yoklanacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 28 resmi maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Devre arasında ortalık kızışacak

Mario Rui, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

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