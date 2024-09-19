Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise ilk peşinde olacak. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:19
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Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk yarısındaki en önemli karşılaşma cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak.
PORTEKİZ'DE YENİLGİ ALMADI
Dünyaca ünlü teknik adam, görev yaptığı takımlarla birlikte liglerde toplam 78 derbi müsabakası oynadı. Porto'nun başında S.Lizbon ve Benfica'ya karşı toplamda 7 galibiyeti olan Mourinho, 2 de beraberlik elde etti.
Chelsea'nin başında Arsenal'a karşı hiç kaybetmedi; 5 galibiyet aldı, 6 beraberliği var. Tottenham karşısında ise 6 galibiyet görürken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. M.United'la ise City'e 5 maçta 3 kez kaybetti, 1 kez kazandı.
SON DÖNEMİ PEK İYİ GEÇMEDİ
Tottenham da dahil olmak üzere Premier Lig'deki tüm döneminde 42 derbide 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. İtalya'da Inter ile Milan'a karşı 4 maça çıktı, 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
Roma'nın başındaki karnesi oldukça kötüydü; 5 derbide 3 yenilgi, 1 zafer ve 1 beraberlik yaşadı. Real ile Atletico'yu ligdeki 6 maçın 6'sında da yendi. La Liga'da Barça ile oynadıkları 6 müsabakanın 2'sinde galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
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