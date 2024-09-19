Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

PORTEKİZ'DE YENİLGİ ALMADI

Dünyaca ünlü teknik adam, görev yaptığı takımlarla birlikte liglerde toplam 78 derbi müsabakası oynadı. Porto'nun başında S.Lizbon ve Benfica'ya karşı toplamda 7 galibiyeti olan Mourinho, 2 de beraberlik elde etti.



Chelsea'nin başında Arsenal'a karşı hiç kaybetmedi; 5 galibiyet aldı, 6 beraberliği var. Tottenham karşısında ise 6 galibiyet görürken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. M.United'la ise City'e 5 maçta 3 kez kaybetti, 1 kez kazandı.

