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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise ilk peşinde olacak. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:19
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in zirvesini belirleyecek dev derbide karşı karşıya gelecek; Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk yarısındaki en önemli karşılaşma cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Akşam'da yer alan habere göre tüm Türkiye'nin saat 20.00'de nefesini tutacağı dev randevuda kazanan taraf, ligin yeni lideri olacak. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşayacak. Ligdeki 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Portekizli hoca, 4 müsabakada ise gol görmedi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

PORTEKİZ'DE YENİLGİ ALMADI

Dünyaca ünlü teknik adam, görev yaptığı takımlarla birlikte liglerde toplam 78 derbi müsabakası oynadı. Porto'nun başında S.Lizbon ve Benfica'ya karşı toplamda 7 galibiyeti olan Mourinho, 2 de beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Chelsea'nin başında Arsenal'a karşı hiç kaybetmedi; 5 galibiyet aldı, 6 beraberliği var. Tottenham karşısında ise 6 galibiyet görürken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. M.United'la ise City'e 5 maçta 3 kez kaybetti, 1 kez kazandı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

SON DÖNEMİ PEK İYİ GEÇMEDİ

Tottenham da dahil olmak üzere Premier Lig'deki tüm döneminde 42 derbide 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. İtalya'da Inter ile Milan'a karşı 4 maça çıktı, 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ilk peşinde! Galatasaray derbisi...

Roma'nın başındaki karnesi oldukça kötüydü; 5 derbide 3 yenilgi, 1 zafer ve 1 beraberlik yaşadı. Real ile Atletico'yu ligdeki 6 maçın 6'sında da yendi. La Liga'da Barça ile oynadıkları 6 müsabakanın 2'sinde galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

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