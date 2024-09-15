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Haberler Fenerbahçe

Mourinho dünyası

Unutulmaz bir yaz transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho’yu takımın başına getirirken flaş yıldızlara da imza attırdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Mourinho dünyası

Fenerbahçe, 2024 yaz transfer döneminde teknik direktör değişikliğinin yanısıra 7 futbolcu kadrosuna dahil ederken, 4'ü kiralık toplam 13 isimle de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak oynayan 1 ismi de kadrosunda tuttu. Transfer döneminin kuşkusuz en flaş hamlesi Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirilmesi oldu. Ünlü teknik adamın takımın başına geçmesi tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'den kiraladığı deneyimli stoper Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle aldı. Forvete Sevilla'dan En-Nesyri ve Beşiktaş'ta kontratı biten Cenk Tosun geldi. Sol beke Levent Mercan gelirken, orta saha için Sofyan Amrabat hamlesi yapıldı. Kanatlara Oğuz Aydın, Saint-Maximin ve Kostic transfer edildi. Bu takviyelerin yanısıra geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine kiralanan Samet Akaydın ise kadroda tutuldu.

13 OYUNCUYA VEDA EDİLDİ

Fenerbahçe, transfer döneminde 13 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, 1'i kariyerini sonlandıran 9 oyuncuyu bonservisiyle gönderirken, 4 futbolcusunu da kiraladı. Mourinho'nun ekibi, bu dönemde kariyerini tamamlayan Bonucci'nin yanısıra Ferdi Kadıoğlu, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres ve Joao Pedro'yu gönderdi. Sarı-lacivertliler; Emre Mor, Miha Zajc, Emir Ortakaya ve Omar Fayed'i ise farklı takımlara kiraladı.

REKOR KAZANÇ GELDİ

Transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton kulübüne 30 milyon euroya satan Fenerbahçe rekor kırdı. Kulüp tarihinin ve lig tarihinin en yüksek bonservisli Türk oyuncusu Ferdi oldu. Sarı-lacivertliler, kadrosuna dahil ettiği 7 futbolcuya hem bonservis hem de kiralama bedeli olarak toplam 49.5 milyon euro ödedi.

SERDAR VE KENT KALDI

Kadroda düşünülmeyen oyunculardan Ryan Kent ve Serdar Aziz, takımdan ayrılmadı. Ryan Kent, kendisine gelen teklifleri kabul etmeyerek Fenerbahçe'de kalmayı seçti. Serdar Aziz ise 8 Temmuz'dan bu yana birçok kulüple görüşmeler yapsa da istediği transferi bulamadı. Jose Mourinho'nun planlarında olmayan iki ismin, devre arasında gönderilmesi düşünülüyor

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