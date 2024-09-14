Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de devre arası transferlerine yoğunlaştı. Cristian Medina'yı ocak ayına bırakan sarı lacivertliler, Arjantin'den 3 yıldız ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Scout ekibi yönetime genç oyuncular hakkında olumlu rapor verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İLK HEDEF BU İSİMLER OLACAK
23 yaşındaki yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı.
Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza.
Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan yıldız oyuncu da alternatifler arasında.
Beğenilen 3. isim ise Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez.
1.80 boyundaki genç yıldız bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında.
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