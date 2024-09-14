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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de devre arası transferlerine yoğunlaştı. Cristian Medina'yı ocak ayına bırakan sarı lacivertliler, Arjantin'den 3 yıldız ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Scout ekibi yönetime genç oyuncular hakkında olumlu rapor verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:35
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Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı kadrosuna katan F.Bahçe'nin scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de başka oyuncular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 isim için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Takvim'in haberine göre listenin ilk sırasında Medina'nın takım arkadaşı Kevin Zenon var.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Scout ekiplerinin Arjantinli sol kanat oyuncusunun performansını çok beğendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

İLK HEDEF BU İSİMLER OLACAK

23 yaşındaki yıldız bu sezon 33 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Diğer isim ise Tallares'in 22 yaşındaki ön liberosu Matias Galarza.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Bu sezon Genk'ten Arjantin ekibine transfer olan yıldız oyuncu da alternatifler arasında.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Beğenilen 3. isim ise Velez Sarsfield forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli stoper Valentin Gomez.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

1.80 boyundaki genç yıldız bu sezon 25 maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Fenerbahçe yönetiminin ara transferde ya da yeni sezonda transfere ihtiyaç duyması halinde bu oyunculara öncelik verileceği de gelen haberler arasında.

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