Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! 3 yıldız için olumlu rapor

Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 15 milyon dolar karşılığında orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı kadrosuna katan F.Bahçe'nin scout ekibinin 22 yaşındaki oyuncunun maçlarını izlemek için gittiği Arjantin'de başka oyuncular için de izlemelerde bulunduğu ve 3 isim için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.