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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21 Eylül günü Kadıköy'de oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko ile ilgili kararını verdi. İşte Mou'nun Dzeko planı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:08
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbide büyük olasılıkla ilk 11'de yer alacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Teknik Direktör Mourinho'nun dev müsabakaya Bosna Hersekli golcüyle başlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Dzeko, Bosna Hersek'in geçen hafta Hollanda ve Macaristan'la oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında 11'de görev yaparken, her iki karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Portekizli çalıştırıcının derbide 11'de sahaya sürmeyi planladığı deneyimli futbolcuyu bu nedenle ligdeki Kasımpaşa maçında yedek soyundurduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Kasımpaşa karşısında yeni transfer Youssef En Nesyri'ye ilk 11'de forma veren Mourinho'nun, Milliyet'in haberine göre derbide Dzeko'yu sahaya süreceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı

Portekizli teknik adamın, kariyeri boyunca sayısız derbi oynayan ve Galatasaray maçlarının havasını da iyi belen Edin Dzeko'nun tecrübesinden yararlanmak istediği belirtildi.

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