Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! Jose Mourinho'nun Edin Dzeko kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 21 Eylül günü Kadıköy'de oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko ile ilgili kararını verdi. İşte Mou'nun Dzeko planı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Portekizli çalıştırıcının derbide 11'de sahaya sürmeyi planladığı deneyimli futbolcuyu bu nedenle ligdeki Kasımpaşa maçında yedek soyundurduğu aktarıldı.
Kasımpaşa karşısında yeni transfer Youssef En Nesyri'ye ilk 11'de forma veren Mourinho'nun, Milliyet'in haberine göre derbide Dzeko'yu sahaya süreceği ifade edildi.
Portekizli teknik adamın, kariyeri boyunca sayısız derbi oynayan ve Galatasaray maçlarının havasını da iyi belen Edin Dzeko'nun tecrübesinden yararlanmak istediği belirtildi.
Derbi maçta En Nesyri ve Cenk Tosun ise hamle oyuncuları olarak kulübede yer alacak.
Teknik patron Mourinho'nun maçın seyrine göre iki oyuncuya da süre vermeyi planladığı vurgulandı.
DİĞER