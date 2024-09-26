Fenerbahçe Avrupa'da moral peşinde! İşte Mourinho'nun Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna bu akşam saat 19.45'te sahasında Union Saint-Gilloise ile yapacağı maçla başlıyor. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Kupanın yeni formatında ilk maçına çıkacak Fenerbahçe, Belçika temsilcisini Kadıköy'de yenerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri (Dzeko)

Union Saint-Gilloise: Moris, Leysen, Machida, Burgess, Sadiki, Rasmussen, Vanhoutte, Terho, Castro-Montes, Fuseini, Ivanovic

3 KUPAYI DA KAZANDI

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olarak Avrupa futbolunda öne çıkıyor. Portekizli çalıştırıcının kariyeri ve tecrübesi, Bilbao'da San Mames'te yapılacak final yolunda Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Mourinho bu turnuvadaki son finalini 2022-2023 sezonunda Roma ile oynamıştı.

KADIKÖY'DE 69. SINAV

Union Saint-Gilloise müsabakasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 137. maçına çıkacak Fenerbahçe, taraftarı önünde 69. kez sahne alacak. Ev sahibi olduğu 68 maçta 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı- lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 112 gol atarken kalesinde ise toplam 68 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 16 karşılaşmada sadece 1 kez kaybederken 13 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

GEÇEN SEZON SON 16'DA ELEDİK

Avrupa Ligi'nin lig formatındaki ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, geçen sezon aynı takımla Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmişti. Deplasmandaki maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetse de çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.