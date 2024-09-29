Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Yaz transfer döneminde operasyon sonuçlanmamıştı ve oyuncunun kulübüne yaptığı baskı sonrası devre arasında transferin gerçekleşeceği bildiriliyordu.

Jose Mourinho ile çalışmak isteyen genç yıldız için Boca'nın 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif beklentisi vardı.