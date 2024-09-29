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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde ısrarla istediği yetenekli genç orta saha oyuncusu Cristian Medina, ara transfer döneminde sarı lacivertli ekibe katılacaktı. Medina, Jose Mourinho ile oynamak adına Arjantin ekibine rest çekmişti. Boca Juniors ile son şartlar şekillenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'yi kavuşmayı beklerken üzen o haber... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:19
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Derbide Galatasaray karşısında alınan 3 gollü mağlubiyet sonrası orta sahadaki açıklar göze çarpıyordu.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Özellikle 8 numaradaki kopukluklar ve Szymanski'nin olumsuz performansı Fenerbahçe'yi etkilemeye devam ediyordu.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Sarı lacivertli yönetim ve teknik direktör Jose Mourinho, bu eksiği gidermek adına Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina için harekete geçmişti.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Yaz transfer döneminde operasyon sonuçlanmamıştı ve oyuncunun kulübüne yaptığı baskı sonrası devre arasında transferin gerçekleşeceği bildiriliyordu.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Jose Mourinho ile çalışmak isteyen genç yıldız için Boca'nın 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif beklentisi vardı.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Fenerbahçe'nin sunduğu teklifleri yükseltmesini bekleyen Arjantin ekibi son teklifte ikna olmuştu ve her şey zamana kalmıştı.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Devre arasında Mourinho'ya kavuşmayı bekleyen Cristian Medina'dan üzücü bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Club Atletico Belgrano maçının 38. dakikası geçerken Cristian Medina rakibiyle çarpıştı ve sağ baldırında sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...

Doktorların saha içerisindeki tedavisi yeterli olmadı ve Medina yerini Exequiel Zeballos'a bıraktı.

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