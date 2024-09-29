Fenerbahçe'ye Cristian Medina şoku! Kavuşma günü yaklaşırken...
Fenerbahçe'nin transfer döneminde ısrarla istediği yetenekli genç orta saha oyuncusu Cristian Medina, ara transfer döneminde sarı lacivertli ekibe katılacaktı. Medina, Jose Mourinho ile oynamak adına Arjantin ekibine rest çekmişti. Boca Juniors ile son şartlar şekillenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'yi kavuşmayı beklerken üzen o haber... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:19
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Yaz transfer döneminde operasyon sonuçlanmamıştı ve oyuncunun kulübüne yaptığı baskı sonrası devre arasında transferin gerçekleşeceği bildiriliyordu.
Jose Mourinho ile çalışmak isteyen genç yıldız için Boca'nın 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif beklentisi vardı.
Fenerbahçe'nin sunduğu teklifleri yükseltmesini bekleyen Arjantin ekibi son teklifte ikna olmuştu ve her şey zamana kalmıştı.
Devre arasında Mourinho'ya kavuşmayı bekleyen Cristian Medina'dan üzücü bir haber geldi.
Club Atletico Belgrano maçının 38. dakikası geçerken Cristian Medina rakibiyle çarpıştı ve sağ baldırında sakatlık yaşadı.
Doktorların saha içerisindeki tedavisi yeterli olmadı ve Medina yerini Exequiel Zeballos'a bıraktı.
Sarı lacivertli taraftarlar, Medina'nın sakatlık durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
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