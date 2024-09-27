Spor yazarları Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi!

Buna rağmen duran toptan golü bulmaları ikinci yarıdaki oyunun daha iyi olmasının en temel nedeniydi. Çünkü takımın motivasyonunu net bir şekilde yukarıya çektiği sahada görüldü. İkinci yarı oyunu dengeleyen, rakibine ön alan baskısı yapan, daha top ayağındayken çabuk oynayıp oyun hareketliliği ve oyun iştahı iyi olan Fenerbahçe'nin, Avrupa macerasına hak ettiği üç puanla başlaması, özellikle mental anlamda sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertli futbolcular adına özgüven ve moral açısından önemliydi. Bunun yanı sıra taraftarının gönlünü alması açısından da çok önemliydi. Fenerbahçe'nin saha içinde yaptığı doğru şeyler olduğu gibi eksik yaptığı işlerde var. Bunu çalışarak düzeltecek iki doğru adres; Samandıra ve Jose Mourinho.