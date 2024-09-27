Spor yazarları Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte detaylar...
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REHA KAPSAL - DOĞRU ADRES!
Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde yakından tanıdığı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, bu sene formsuz, lige iyi başlamadı ve 12. sırada şu an. Geçen seneki hocasını ve de üç önemli oyuncusunu transfer döneminde kaybettiler. Bu durumun sarı-lacivertliler lehine olduğu kesin ve özellikle son derbi mağlubiyetinin kötü izlerini silmek adına da çok önemli bir karşılaşma olacaktı şüphesiz.
Jose Mourinho, bu maçın ilk 11'inde 5 farklı oyuncuyla oyuna başladı. Herkesin gözü hem oynanacak oyunda ve bu oyuncuların göstereceği performanstaydı. Fenerbahçe maça, rakip ön alan baskısıyla başlayınca bunu doğru pas şablonları ile kıramadıkları gibi rakiplerine ilk 15 dakikada üç net fırsat verdi. Bu yarıda top ayağında hücum etmekte sıkıntı yaşadıkları gibi topa ritim veremediler ve top ayaklarında iken az temaslı oynamadıklarından dolayı çok pres yediler.
Buna rağmen duran toptan golü bulmaları ikinci yarıdaki oyunun daha iyi olmasının en temel nedeniydi. Çünkü takımın motivasyonunu net bir şekilde yukarıya çektiği sahada görüldü. İkinci yarı oyunu dengeleyen, rakibine ön alan baskısı yapan, daha top ayağındayken çabuk oynayıp oyun hareketliliği ve oyun iştahı iyi olan Fenerbahçe'nin, Avrupa macerasına hak ettiği üç puanla başlaması, özellikle mental anlamda sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertli futbolcular adına özgüven ve moral açısından önemliydi. Bunun yanı sıra taraftarının gönlünü alması açısından da çok önemliydi. Fenerbahçe'nin saha içinde yaptığı doğru şeyler olduğu gibi eksik yaptığı işlerde var. Bunu çalışarak düzeltecek iki doğru adres; Samandıra ve Jose Mourinho.
EMRE BOL - NET OL MOURINHO!
Fenerbahçe maça inanılmaz kötü başladı. Bunun başlıca sebebi geride bekleyerek oynamayı tercih etmesiydi. Mourinho dediğini yaparak 3. bölgeyi tamamen değiştirmesi aslında kâğıt üzerinde olumlu görünüyordu. Gel gör ki oyunu bu kadar geride kabul edince; santrforu beslemesi gereken kanat oyuncuları bek oyuncusu gibi rakibi kovalamak zorunda kaldı. İrfancan'ın da Cengiz'in de etkili olabilecekleri parsel belli.
Tamamen geride kalınca En- Nesyri'yi topla buluşturamadılar. Dolayısıyla o da ileride çok yalnız kaldı. Ancak ikinci yarı sarılacivertliler fabrika ayarlarına geri döndü. Hal böyle olunca iki takım arasındaki kalite farkı ortaya çıktı. Cengiz Ünder mental olarak yerlerde! İnsanın kendine güveni olmayınca yapacağını da yapamıyor. Kendisini sadece fiziksel değil kafa olarakta hazırlamalı maçlara…
Yeni transfer Amrabat'ı gerçekten çok beğendim. Özellikle savunma hamleleriyle başarılı bir iş çıkardı. Çağlar ise hiç şüphesiz maçın yıldızıydı. Hem öne çıkarak ilk golü kaydetti hem de maçın başından sonuna rakip forvetlerle savaştı. Fakat Mourinho'nun sürekli takımın ayarlarıyla oynaması inanın can sıkmaya başladı. Takım önde olduğunda da geride olduğunda da tuhaf oyuncu değişiklikleri yapıyor.
Hep zora sokarak oynatıyor. Kafasını artık netleştirmesi lazım. Özellikle bazı mevkilerle fazlaca uğraşmayacaksın. Bu mağlubiyet gibi galibiyet ders olsun. Kötü oynanan karşılaşmada alınan 3 puan gerçekten çok değerli. Lakin uyumlu bir takımı ne zaman izleyeceğimiz konusunda endişeliyim. Umarım hedeflerden sapmadan başarabilir.
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