TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Bizim Çocuklar'ın İzlanda'yı 3 - 1 mağlup ettiği mücadelede İsmail Yüksek, orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıkmış ve taraftarlardan büyük beğeni toplamıştı.

Maçın ardından şu sıralar gündemimizde olan Portekiz ekibinin teknik direktöründen İsmail ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.