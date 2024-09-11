Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Bizim Çocuklar'ın İzlanda karşısında aldıkları galibiyet, diğer ülkelerin basınlarında da geniş yankı bulmuştu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncumuza sürpriz bir talip çıktı. İşte performansı ile kendine hayran bırakan İsmail için teklif sunmaya hazırlanan o takım... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Bizim Çocuklar'ın İzlanda'yı 3 - 1 mağlup ettiği mücadelede İsmail Yüksek, orta sahadaki enerjisiyle ön plana çıkmış ve taraftarlardan büyük beğeni toplamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Maçın ardından şu sıralar gündemimizde olan Portekiz ekibinin teknik direktöründen İsmail ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Belirtilene göre çalıştırıcı, oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor ve devre arası ve ya yeni sezonda milli oyuncumuzu renklerine bağlamayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Takvim'de yer alan habere göre o isim, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Benfica'nın hocası Bruno Lage.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Portekizli çalıştırıcının İsmail Yüksek için özel olarak Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Haberde ayrıca teklifin sunulması halinde Kerem ve Orkun'un, transferde belirleyici rol oynayabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

Fenerbahçe ile olan kontratı 3 yıl daha sürecek olan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı

İsmail Yüksek, sarı lacivertli forma ile bugüne kadar 87 maçta oynamış ve 5 bin 868 dakika süre almıştı. Ayrıca 2 gol ve 7 asist istatistiklerini yakalamıştı.

Reklam
Cimbom'dan savunmaya sürpriz isim!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan Mane bombası! Oyuncu yeşil ışık yaktı, her an imzalar atılabilir...
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
G.Saray'a Icardi müjdesi!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 01:00
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 01:00
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 01:00
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... 01:00
G.Saray'a Premier Lig'den müjde! G.Saray'a Premier Lig'den müjde! 01:00
G.Saray o isimle anlaşma sağladı! G.Saray o isimle anlaşma sağladı! 01:00
Daha Eski
Düzcespor üst turda! Düzcespor üst turda! 01:00
G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor G.Saray'dan İtalya'ya dev çıkarma! Bir yıldız daha geliyor 01:00
F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' 01:00
Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı 00:59
G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika G.Saray'dan Cherki bombası! Transferde son dakika 00:59
Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor 00:59