TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Milli maçta hayran bıraktı
Bizim Çocuklar'ın İzlanda karşısında aldıkları galibiyet, diğer ülkelerin basınlarında da geniş yankı bulmuştu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncumuza sürpriz bir talip çıktı. İşte performansı ile kendine hayran bırakan İsmail için teklif sunmaya hazırlanan o takım... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'de yer alan habere göre o isim, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Benfica'nın hocası Bruno Lage.
Portekizli çalıştırıcının İsmail Yüksek için özel olarak Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Haberde ayrıca teklifin sunulması halinde Kerem ve Orkun'un, transferde belirleyici rol oynayabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe ile olan kontratı 3 yıl daha sürecek olan yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
İsmail Yüksek, sarı lacivertli forma ile bugüne kadar 87 maçta oynamış ve 5 bin 868 dakika süre almıştı. Ayrıca 2 gol ve 7 asist istatistiklerini yakalamıştı.
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