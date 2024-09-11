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Fener'den Souza için teklif geldi

Fenerbahçe eski yöneticisi ve United World Grup'un transfer sorumlusu olan Selahattin Baki, Vinicius Souza'nın transferi hakkında konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Fener'den Souza için teklif geldi
Fenerbahçe eski yöneticisi ve United World Grup'un transfer sorumlusu olan Selahattin Baki, Vinicius Souza'nın transferi hakkında konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
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