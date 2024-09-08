Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni yıldızı Cristian Medina'yı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sarı-lacivertlilere ocakta takıma katılacak oyuncu ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Wanda Nara ile ilgili o ayrıntı gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı orta saha oyuncusu Cristian Medina'da mutlu sona ulaşırken ocak ayından takıma katılacak futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

Bonuslarla birlikte Boca Juniors'a toplamda 15 milyon doların yanı sıra Arjantin Futbol Federasyonu'na %20 vergi ödenecek. Medina'nın sarı-lacivertli formayı giymesinde ve kafasındaki soru işaretlerinin kalkmasında iki ismin etkili olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de oynayan şu anda Estudiantes'te ter döken Jose Sosa, 22 yaşındaki mevkidaşına detaylı şekilde Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi anlattı. Stadın atmosferinden uzun uzun bahseden sarı lacivertlilerin eski yıldızı Sosa, iyi bir performans sergilediği takdirde taraftarın sevgilisi olacağını ve unutulmayacak duygular yaşayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

SEVGİLİSİ ROJAS DA DEVREYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre Ayrıca Medina'nın sevgilisi Carolina Rojas da Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi'yi Türkiye'ye gelmeye ikna eden eski hayat arkadaşı Wanda Nara'yı arayarak bilgi aldı.

Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

İstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını ve kaldığı süre boyunca her anlamda büyülendiğini belirten Arjantinli model, olumlu referanslar verirken hem Medina'nın hem de Rojas'ın soru işaretlerini giderdi.

G.Saray'dan orta sahaya sürpriz isim!
G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında
DİĞER
Son dakika haberi: Galler maçı sonrası Montella için olay sözler! "Zır delilerin olduğu yerde neden para ödüyoruz ki!"
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu'ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
F.Bahçe'ye Belçika rüzgarı! Ferdi özlemine son verecek
F.Bahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında G.Saray bir dünya yıldızı daha! Listenin ilk sırasında 09:18
8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var? 08:44
Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi! Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi! 00:07
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! 23:59
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:59
Galatasaray'dan farklı galibiyet! Galatasaray'dan farklı galibiyet! 23:59
Daha Eski
Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı Osimhen boş geçmedi! Nijerya kazandı 23:59
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 23:59
Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir 23:59
Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray... 23:59
F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! 23:59
Paris'te rekor kırdık! Paris'te rekor kırdık! 23:59