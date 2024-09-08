Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!

Bonuslarla birlikte Boca Juniors'a toplamda 15 milyon doların yanı sıra Arjantin Futbol Federasyonu'na %20 vergi ödenecek. Medina'nın sarı-lacivertli formayı giymesinde ve kafasındaki soru işaretlerinin kalkmasında iki ismin etkili olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de oynayan şu anda Estudiantes'te ter döken Jose Sosa, 22 yaşındaki mevkidaşına detaylı şekilde Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi anlattı. Stadın atmosferinden uzun uzun bahseden sarı lacivertlilerin eski yıldızı Sosa, iyi bir performans sergilediği takdirde taraftarın sevgilisi olacağını ve unutulmayacak duygular yaşayacağını belirtti.