Fenerbahçe'nin Medina transferinde flaş Wanda Nara detayı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni yıldızı Cristian Medina'yı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sarı-lacivertlilere ocakta takıma katılacak oyuncu ile ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Wanda Nara ile ilgili o ayrıntı gündeme oturdu. İşte detaylar...
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SEVGİLİSİ ROJAS DA DEVREYE GİRDİ
Sabah'ın haberine göre Ayrıca Medina'nın sevgilisi Carolina Rojas da Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi'yi Türkiye'ye gelmeye ikna eden eski hayat arkadaşı Wanda Nara'yı arayarak bilgi aldı.
İstanbul'da yaşamaktan çok keyif aldığını ve kaldığı süre boyunca her anlamda büyülendiğini belirten Arjantinli model, olumlu referanslar verirken hem Medina'nın hem de Rojas'ın soru işaretlerini giderdi.
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