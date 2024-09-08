Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
Orta saha transferini noktalayan Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek. Chilwell, Brown ve Locko'da istediği sonuca ulaşamayan sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu renklerine bağlamak üzere kolları sıvadı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de bitecek Arana için Fenerbahçe'nin 8 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifle Atletico- MG'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Arana'nın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Guilherme Arana, Clube Atletico Mineiro'nun kaptanı ve aynı zamanda en büyük yıldızlarından biri. 27 yaşındaki oyuncu, Paulinho (17 milyon Euro) ile birlikte takımın en pahalı ismi.
Arana, ocak 2018'de Corinthians'tan Sevilla'ya 11 milyon euroya transfer oldu. 1.5 sezon sonra ise Atalanta'ya kiralandı.
Ancak oyuncu devre arasında Sevilla'ya geri döndü ve 1 gün sonra Atletico'ya kiralandı. Brezilya ekibi, 6 ay sonra ise 2.5 milyon euroya Arana'nın bonservisini aldı.
DİĞER