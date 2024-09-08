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Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Orta saha transferini noktalayan Fenerbahçe'de yeni hedef sol bek. Chilwell, Brown ve Locko'da istediği sonuca ulaşamayan sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu renklerine bağlamak üzere kolları sıvadı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak 1 aydır büyük uğraş verdiği Cristian Medina'da da mutlu sona ulaştı. Arjantinli oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, şimdi de sol bek transferine yoğunlaştı.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması sonucunda Ben Chilwell, Archie Brown ve Brandley Locko gibi isimlerle temas kuruldu ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu transferleri gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Sarı lacivertlilerin gündemine gelen ve temasa geçilen son isim Clube Arletico Mineiro'nun tecrübeli yıldızı Guilherme Arana. Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de bitecek Arana için Fenerbahçe'nin 8 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifle Atletico- MG'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Arana'nın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Guilherme Arana, Clube Atletico Mineiro'nun kaptanı ve aynı zamanda en büyük yıldızlarından biri. 27 yaşındaki oyuncu, Paulinho (17 milyon Euro) ile birlikte takımın en pahalı ismi.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Arana, ocak 2018'de Corinthians'tan Sevilla'ya 11 milyon euroya transfer oldu. 1.5 sezon sonra ise Atalanta'ya kiralandı.

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Ancak oyuncu devre arasında Sevilla'ya geri döndü ve 1 gün sonra Atletico'ya kiralandı. Brezilya ekibi, 6 ay sonra ise 2.5 milyon euroya Arana'nın bonservisini aldı.

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