Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sol bek!

Transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak 1 aydır büyük uğraş verdiği Cristian Medina'da da mutlu sona ulaştı. Arjantinli oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, şimdi de sol bek transferine yoğunlaştı.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması sonucunda Ben Chilwell, Archie Brown ve Brandley Locko gibi isimlerle temas kuruldu ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu transferleri gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu.