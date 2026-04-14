Fenerbahçe'de Skriniar için karar çıktı! Çaykur Rizespor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlığı tam iyileşmeyen Milan Skriniar, ikinci yarıya devam edememişti. Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Slovak stoperin son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 11:05
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı tam geçmemesine rağmen fedakarlık yaparak forma giyen Milan Skriniar'ın ikinci yarıya devam edememesi endişe yarattı.
ÖZEL PLANLAMA YAPILIYOR
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi Skriniar için kırmızı alarm verildi. Slovak oyuncunun Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rize maçında sahaya çıkması için özel planlama yapılıyor.
Kayseri deplasmanında 11'de başlayan Milan Skriniar, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yaptı. Ancak tecrübeli stoper, artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.
Sabah'ın haberine göre; sağlık ekibi, Skriniar konusunda temkinli davranma kararı aldı.
Yıldız oyuncunun bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi.
31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında milli arada ülkesine gitse de sahaya çıkmamıştı.
Adductor kas yırtığı problemi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar çıkabileceği en yüksek sayıda maçta sahada olmak istediği, gerçek tedavisinin ise sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.