Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Puan kaybı sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu'nun, tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:06
Galatasaray bu sonuçla puanını 68'e çıkarırken, Kocaelispor puanını 35'e yükseltti.
Şok edici Kocaelispor beraberliği sonrası Galatasaray'da tüm gözler yönetime çevrilmişti.
Takvim'in haberine göre; Başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hedefteki isim olan teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi.
BURUK'A DESTEK
Yapılan kritik zirvede Başkan Özbek'in Buruk'a destek verdiği ve ligin kalan bölümü için duyduğu güveni dile getirdiği öğrenildi.
Başkan Özbek'in Gençlerbirliği maçına kadar artık Kemerburgaz'a çok daha sık ziyaretlerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.
Yönetimin ayrıca Okan Buruk'la alakalı son dönemde ortaya atılan "Sezon bitince gönderilecek" iddialarından son derece rahatsız olduğu ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapılacağı belirtildi.
