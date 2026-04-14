FENERBAHÇE HABERLERİ - Anderson Talisca için flaş transfer iddiası!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının heyecanı devam ederken Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Anderson Talisca'ya 2 talip çıktığı belirtildi. Brezilyalı yıldız için yazın somut adımlarda bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:18
Bu sezon resmi maçlarda attığı 23 golle kariyer rekorunu kırmaya doğru emin adımlarla ilerleyen Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talipler çıktı.
Corinthians ve Flamengo'nun devre arasından itibaren tecrübeli futbolcunun durumunu takip ettiği ve yazın somut adımlarda bulunacağı iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Anderson Talisca'nın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
