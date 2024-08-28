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Fenerbahçe Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:05 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:28
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Fenerbahçe Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, 29 Ağustos Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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