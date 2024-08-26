Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği merak konusu haline gelen o yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:20
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Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden milli oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'luk bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ile birlikte takımdan ayrılacağı isimlerden biri de Rodrigo Becao olmuştu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Brezilyalı stopere Atalanta talip olmuştu.
İtalyan ekibi, Becao transferi için sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği için Atalanta'nın teklifini reddetti.
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin teklifi reddetmesinin ardından Atalanta'nın aldığı kararı açıkladı.
ATALANTA TRANSFERDEN ÇEKİLİYOR
aspor.com.tr editörlerinden Mert Kılıç'ın Tuttomercato'dan derlediği haberde İtalyan ekibi, Becao için yaptıkları teklifin reddedilmesinin ardından bu transferde geri çekilme kararı aldı.
Haberde Atalanta'nın Brezilyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için iyi bir teklif yapması gerektiği belirtildi.
ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER
Ayrıca Serie A ekibinin Becao dışındaki alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.
Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 110 dakika forma giydi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Becao'nun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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