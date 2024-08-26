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Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği merak konusu haline gelen o yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:20
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Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'la geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Yaz transfer döneminde 6 takviye yapan ve birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, son olarak yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım ile başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki sol bek, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden milli oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'luk bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ile birlikte takımdan ayrılacağı isimlerden biri de Rodrigo Becao olmuştu.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Brezilyalı stopere Atalanta talip olmuştu.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

İtalyan ekibi, Becao transferi için sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Ancak Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği için Atalanta'nın teklifini reddetti.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin teklifi reddetmesinin ardından Atalanta'nın aldığı kararı açıkladı.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

ATALANTA TRANSFERDEN ÇEKİLİYOR

aspor.com.tr editörlerinden Mert Kılıç'ın Tuttomercato'dan derlediği haberde İtalyan ekibi, Becao için yaptıkları teklifin reddedilmesinin ardından bu transferde geri çekilme kararı aldı.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Haberde Atalanta'nın Brezilyalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için iyi bir teklif yapması gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER

Ayrıca Serie A ekibinin Becao dışındaki alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Rodrigo Becao bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 110 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Brezilyalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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