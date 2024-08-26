Fenerbahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!

Yaz transfer döneminde 6 takviye yapan ve birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, son olarak yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım ile başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki sol bek, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.