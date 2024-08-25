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Serdar elde kaldı

Jose Mourinho'nun biletini Avusturya kampında kestiği Serdar Aziz, henüz bir takımla anlaşamadı. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulması imkansız olan tecrübeli stoperin gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi. Serdar, transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşamazsa, kadro dışı bırakılacak ve lisansı dondurulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Serdar elde kaldı
Jose Mourinho'nun biletini Avusturya kampında kestiği Serdar Aziz, henüz bir takımla anlaşamadı. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulması imkansız olan tecrübeli stoperin gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi. Serdar, transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşamazsa, kadro dışı bırakılacak ve lisansı dondurulacak.
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