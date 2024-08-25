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Serdar elde kaldı
Jose Mourinho'nun biletini Avusturya kampında kestiği Serdar Aziz, henüz bir takımla anlaşamadı. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulması imkansız olan tecrübeli stoperin gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi. Serdar, transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşamazsa, kadro dışı bırakılacak ve lisansı dondurulacak.
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