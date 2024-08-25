Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Ferdi'nin yerine Oosterwolde oynacak!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho Çaykur Rizespor maçu öncesi açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Daum ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Fenerbahçe için önemli bir adamdı."

"LİGDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ TAKIM"

"Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız."

"FERDİ'NİN YERİNE JAYDEN OYNACAK"

"Ferdi'nin pozisyonunda Jayden oynayacak. Kalite olarak farklı topçular ama Jayden kendini orada da rahat hissediyor." ifadelerini kullandı.