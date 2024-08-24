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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Şu ana kadar yaz transfer döneminde 6 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Fenerbahçe, milli yıldızın transferi için Brighton ile bonuslarla beraber 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

İngiltere'ye giden 24 yaşındaki sol bekin yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir ayrılık daha yolda.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Rodrigo Becao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Atalanta'nın ilgilendiği Brezilyalı stoperin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Yönetim, Becao'nun takımdan ayrılması halinde stoper bölgesine bir transfer daha yapacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Öncelikle sol bek ve sol stoper arayan Fenerbahçe, Mario Hermoso ile bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Bonservisi elinde olan ve Jose Mourinho'nun ismini verdiği sol stoperlerden biri olan Hermoso'yla görüşmelerde önemli mesafe alındı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

İspanyol yıldız, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak kendisine önerilen yıllık 4 milyon Euro'yu kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

29 yaşındaki Mario Hermoso aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.

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