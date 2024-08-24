TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Brighton ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği arttı. Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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İngiltere'ye giden 24 yaşındaki sol bekin yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir ayrılık daha yolda.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Rodrigo Becao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Atalanta'nın ilgilendiği Brezilyalı stoperin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Yönetim, Becao'nun takımdan ayrılması halinde stoper bölgesine bir transfer daha yapacak.
Öncelikle sol bek ve sol stoper arayan Fenerbahçe, Mario Hermoso ile bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Bonservisi elinde olan ve Jose Mourinho'nun ismini verdiği sol stoperlerden biri olan Hermoso'yla görüşmelerde önemli mesafe alındı.
İspanyol yıldız, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak kendisine önerilen yıllık 4 milyon Euro'yu kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti.
29 yaşındaki Mario Hermoso aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor.
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