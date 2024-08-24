TRANSFER HABERİ - Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Bedavaya gelecek

Bonservisi elinde olan ve Jose Mourinho'nun ismini verdiği sol stoperlerden biri olan Hermoso'yla görüşmelerde önemli mesafe alındı.

İspanyol yıldız, daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak kendisine önerilen yıllık 4 milyon Euro'yu kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti.