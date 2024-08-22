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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takıma kiralıktan geri dönen Samet Akaydin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya transferde sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 13:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 13:49
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Kanarya bu alınan puan kaybının ardından Çaykur Rizespor deplasmanında hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler zorlu maça yoğun tempoda hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

DHA'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet'in de Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

FRANSIZLAR TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Samet Akaydin için sürpriz talip!

Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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