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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Takımda teknik direktör Jose Mourinho'dan bu konuyla ilgili olarak flaş bir şart geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 12:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Ligin 2. haftasında Göztepe beraberliği sonrası Samandıra'da bırakılan 2 puanın kritiği yapılırken, Rize maçında 3 puan hedefleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Diğer yandan transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Transferde adı sık geçen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Ferdi'nin transferi sonrası ise yerine hangi oyuncunun geleceği ise merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı senaryoyu düşünürek yönetimden yeni bir talepte bulunduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Sol bek pozisyonunda Jayden Oosterwolde'yi kullanmayı düşünen Mourinho, yönetimden Ferdi'nin ayrılması durumunda stoper hattına takviye istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Sol ayaklı bir stoper istediği iddia edilen tecrübeli teknik adamın, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'yu yeterli seviyede bulmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!

Jose Mourinho'nun transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de Calvin Bassey ismi öne çıktı.

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