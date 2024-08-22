TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan 'Ferdi Kadıoğlu' resti!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Takımda teknik direktör Jose Mourinho'dan bu konuyla ilgili olarak flaş bir şart geldi. İşte haberin detayları...
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Transferde adı sık geçen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olması bekleniyor.
Ferdi'nin transferi sonrası ise yerine hangi oyuncunun geleceği ise merak konusu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı senaryoyu düşünürek yönetimden yeni bir talepte bulunduğu iddia edildi.
Sol bek pozisyonunda Jayden Oosterwolde'yi kullanmayı düşünen Mourinho, yönetimden Ferdi'nin ayrılması durumunda stoper hattına takviye istediği belirtildi.
Sol ayaklı bir stoper istediği iddia edilen tecrübeli teknik adamın, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'yu yeterli seviyede bulmadığı aktarıldı.
Jose Mourinho'nun transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de Calvin Bassey ismi öne çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham formasını terleten 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, stoper hattında görev yapıyor.
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