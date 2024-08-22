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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 13:12
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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 23 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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