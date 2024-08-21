Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği çok büyük merak konusu haline geldi. Futbolcunun pek çok talibi bulunurken o takımın Ferdi transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Bu gelişme sarı-lacivertli camiayı da bir hayli mutlu etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:37Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:44
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