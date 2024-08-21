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Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği çok büyük merak konusu haline geldi. Futbolcunun pek çok talibi bulunurken o takımın Ferdi transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Bu gelişme sarı-lacivertli camiayı da bir hayli mutlu etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:44
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Kanarya geçen sezon herhangi bir kupa başarısı elde edemese de takımdaki bazı futbolcular gösterdikleri performansla transferin göz bebeği oldular.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Fenerbahçe'de bu futbolculardan birisi de Ferdi Kadıoğlu oldu.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Yıldız isim sarı-lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana istikrarlı bir performans sergiledi.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında büyük rol üstlenen oyuncu Türkiye'nin, EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinde de büyük pay sahibi oldu.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Yaz transfer döneminin gözde ismi haline gelen oyuncu ile İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Son olarak yaşanan o gelişme, Fenerbahçeli taraftarları bir hayli memnun etti.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Jose Mourinho'nun da takımında kalmasını çok istediği Ferdi Kadıoğlu'nun adı Manchester United ile de anılıyordu.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

The Athletic'in haberine göre, Manchester United bu yazki bek arayışlarına son verdi ve Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti.

Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden vazgeçtiler

Yer alan haberde de Ferdinin geride kalan sezon 51 karşılaşmaya çıktığı ve 3 kez ağları havalandırdığı vurgulandı.

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