TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor
Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe rotasyonu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim bir yandan elindeki yıldız oyuncuları kaybetmek istemiyor. Avrupa devlerinin ilgi duyduğu isimle sözleşme yenileme kararı alındı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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EN AZ KAZANAN OYUNCU
Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 800 bin Euro kazanan ve yabancı futbolcular arasındaki en düşük maaşa sahip olan Oosterwolde'nin maaşının bu kontratla birlikte 2 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.
Stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta sahaya çıktı.
Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerinden biri olan Jayden, söz konusu karşılaşmalarda 569 dakika sahada kalırken takımına skor katkısında bulunamadı.
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