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TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Yoluna 3 kulvarda devam eden Fenerbahçe rotasyonu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertli yönetim bir yandan elindeki yıldız oyuncuları kaybetmek istemiyor. Avrupa devlerinin ilgi duyduğu isimle sözleşme yenileme kararı alındı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Fenerbahçe adı son dönemde İngiliz ekipleriyle anılan Jayden Oosterwolde için önlem almaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki Hollandalı sol bekin 2027 yılında sona erecek kontratını 2 yıl daha uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Kanarya'nın Ada ekiplerinin ilgisi sonrası yıldız futbolcunun menajeri Joes Blakborn'u İstanbul'a davet ettiği ve kısa süre içersinde yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

EN AZ KAZANAN OYUNCU

Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 800 bin Euro kazanan ve yabancı futbolcular arasındaki en düşük maaşa sahip olan Oosterwolde'nin maaşının bu kontratla birlikte 2 milyon Euro'ya çıkması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Stoper bölgesinde de görev yapabilen genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Avrupa devlerini peşine takmıştı! Fenerbahçe sözleşmesini uzatıyor

Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerinden biri olan Jayden, söz konusu karşılaşmalarda 569 dakika sahada kalırken takımına skor katkısında bulunamadı.

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