Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Oyuncunun kariyerini düşünerek Mourinho gibi önemli bir teknik direktör ile çalışmak istediği ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını ifade etti.