Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler 8 ve 6 numara için arayışlarını sürdürüyor. Bir yandan transfer merak edilirken diğer yandan takımdaki yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. İtalyan devi Napoli, Kanarya'nın yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Mourinho'nun takımda olmasından ötürü transfere olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 19:29 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 19:57
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Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
Antonio Conte'nin Napoli'ye gelmesiyle birlikte kadrosunda önemli değişikliğe giden İtalyan ekibi gözünü Sebastian Szymanski'ye dikti.
Geçtiğimiz sezondan itibaren Polonyalı oyuncuyla ilgilenen Napoli'nin 20 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.
TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Oyuncunun kariyerini düşünerek Mourinho gibi önemli bir teknik direktör ile çalışmak istediği ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını ifade etti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Polonyalı oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe'nin 9.75 milyon Euro bedelle transfer ettiği Szymanski'nin piyasa değeri ise 19 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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