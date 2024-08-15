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Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler 8 ve 6 numara için arayışlarını sürdürüyor. Bir yandan transfer merak edilirken diğer yandan takımdaki yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. İtalyan devi Napoli, Kanarya'nın yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Mourinho'nun takımda olmasından ötürü transfere olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 19:29 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 19:57
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Sarı lacivertliler, Ferdi'nin İngiliz ekibi Brighton ile anlaşmasından sonra milli oyuncunun boşluğunu doldurmak için sol bek ve orta saha arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Avrupa'da ses getirecek bir yıldıza Fenerbahçe forması giydirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Antonio Conte'nin Napoli'ye gelmesiyle birlikte kadrosunda önemli değişikliğe giden İtalyan ekibi gözünü Sebastian Szymanski'ye dikti.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Geçtiğimiz sezondan itibaren Polonyalı oyuncuyla ilgilenen Napoli'nin 20 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Oyuncunun kariyerini düşünerek Mourinho gibi önemli bir teknik direktör ile çalışmak istediği ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Polonyalı oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

25 yaşındaki yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına 20 milyon Euro'luk teklif! Mourinho için transferden vazgeçti

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon Euro bedelle transfer ettiği Szymanski'nin piyasa değeri ise 19 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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