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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Lille'e elenmesi sonrası sarı lacivertlilerin Devler Ligi hasreti 16 yıla çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:36
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Böylece, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti de 16 yıla çıkmış oldu.

En son 2007 - 2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, G Grubu'nda Inter, PSV ve CSA Moskova'yla mücadele etmiş ve 11 puanla 2. olarak gruptan çıkmıştı.

Son 16 turunda Sevilla'yı penaltılarla geçen sarı lacivertliler, çeyrek finalde Chelsea'yi evinde 2-1 yense de deplasmanda 2-0'lık sonuçla Devler Ligi'ne veda etmişti.

Fenerbahçe, bu serüven sonrası Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramadı.

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