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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da çekişmeli mücadeleyi flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 09:13
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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Fenerbahçe açılış maçını kazandı… Ama çok tuhaf bir maç olduğunu söyleyebiliriz"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Çok garip ama Fenerbahçe'nin attığı gol dışında ah bu da kaçar mı" diyeceğimiz bir tek pozisyonu yok"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Buna karşılık Demirspor, Fenerbahçe kalesine çok az gelse de bir iki önemli pozisyonu var. Mesela son dakikalarda Çağlar'ın kısa düşen kafa topuna Demirsporlu oyuncu iyi vursa mücadele berabere bitecekti"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Özellikle ilk yarı çok düşük bir tempo vardı. Belli ki Mourinho oyuncularına tempoyu düşük tutun, fazla yormayın, sakatlık olmasın, çünkü üç gün sonra hayati bir Lille maçımız var" demiş…"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Talimat böyle gelince de özellikle ilk yarı Fenerbahçe kopuk kopuk oynadı, hiçbir zaman tempoyu yükseltmedi ya da yükseltemedi, fakat Maximin'in kişisel gayreti ile yarattığı pozisyonla Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçirdi"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Maximin çok önemli bir transfer"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Fizik gücü yerinde olduğunda katkısı korkunç olabilir"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Topla çok iyi, driplingi mükemmel. Genelde böyle oyuncular topla oynamayı severler ama o, topu ayağından çıkarma zamanlamasını oldukça iyi ayarlayabiliyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı"

"Fenerbahçe için büyük katkı olacak gibi görünüyor"

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