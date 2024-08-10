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Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 1. haftasında Kadıköy'de oynanan Adana Demirspor maçında sarı kart gördü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 00:01
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Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında sarı kart gördü!

Mücadelenin 90+3. dakikasında Dusan Tadic ile Nabil Alioui'nin ikili mücadelesi sonrası iki isim de kerde kalınca Hem Fenerbahçe hem de A. Demirspor yedek kulübesi kendi lehine faul bekledi.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ise faulü Tadic'in yaptığını belirtti. Bu karar sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho çok sinirlendi. Karara sert tepki gösteren Mourinho'ya Atilla Karaoğlan yanına giderek sarı kartını çıkarttı.

Böylece, Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında kart görmüş oldu.

Portekizli hoca, kart görmesi sonrası Atilla Karaoğlan'ın elini sıktı.

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