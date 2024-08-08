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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho göz bebeğini Fenerbahçe'ye getirecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerinde farklı kulüplerde beraber çalıştığı o futbolcuyu Kanarya'ya getirmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 21:21
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen eski öğrencisi Nemanja Matic'i Fenerbahçe'nin kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

MATIC AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lyon'a transfer olan Sırp futbolcunun takımdan ayrılmak istemediği fakat futbolcu satışı yapmak isteyen Fransız ekibinin Fenerbahçe'nin bu transfer teklifini düşündüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

4. KEZ BULUŞABİLİRLER

Daha öncesinde Chelsea, Manchester United ve Roma'da beraber çalışan Jose Mourinho, Matic'in Fenerbahçe forması giymesi durumunda 4. kez yeniden birlikle çalışmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon forması ile 19 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun göz bebeği Fenerbahçe yolunda!

36 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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