TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho göz bebeğini Fenerbahçe'ye getirecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerinde farklı kulüplerde beraber çalıştığı o futbolcuyu Kanarya'ya getirmek için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen eski öğrencisi Nemanja Matic'i Fenerbahçe'nin kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.
MATIC AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lyon'a transfer olan Sırp futbolcunun takımdan ayrılmak istemediği fakat futbolcu satışı yapmak isteyen Fransız ekibinin Fenerbahçe'nin bu transfer teklifini düşündüğü aktarıldı.
4. KEZ BULUŞABİLİRLER
Daha öncesinde Chelsea, Manchester United ve Roma'da beraber çalışan Jose Mourinho, Matic'in Fenerbahçe forması giymesi durumunda 4. kez yeniden birlikle çalışmış olacak.
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon forması ile 19 resmi maçta forma giydi.
36 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.
DİĞER