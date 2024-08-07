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Yusuf Dikeç'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı! 'Bravo İrfan'

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci attığı frikik golünü Yusuf Dikeç'in pozunu vererek kutladı. Yusuf Dikeç de Kahveci'nin gol sevincini resmi sosyal medya hesabından paylaşarak ''Bravo İrfan'' notunu düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:11
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Yusuf Dikeç'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı! 'Bravo İrfan'

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'in konuğu oldu.

12. dakikada şanssız bir gol yiyen sarı lacivertliler 79. dakikada ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci harika bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Kahveci attığı golü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atış yaparkenki soğukkanlılığıyla bütün dünyada trend olan milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozunu vererek kutladı.

Yusuf Dikeç de yıldız futbolcunun gol sevincini resmi sosyal medya hesabından paylaşarak ''Bravo İrfan'' notunu düştü.

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