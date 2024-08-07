TRANSFER HABERİ: Dünya yıldızından Fenerbahçe'ye müjde! Branco Almanya'ya uçuyor
Fenerbahçe'de, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Uzun bir süredir orta saha arayışında olan Kanarya'ya müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü o yıldızın, sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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FRED ŞOKU!
Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında zorlama tespit edilirken, Fred'in sahalara dönmesinin 4 haftayı bulabileceği kaydedildi.
Hali hazırda bir orta saha transfer için arayışlarını sürdüren Kanarya, Fred'den gelen kötü haberle beraber arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin 6 numaranın yanı sıra Fred'in yedeği olabilecek bir 8 numara transferi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
ŞİŞKİNLİK AZALTILACAK
Panik transferi yapmak istemeyen Fenerbahçe'de ilk olarak kadro şişkinliğinin azaltılması planlanıyor. Orta sahada bol alternatifi olan Kanarya'da birçok isimle yollar ayrılacak.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Miguel Crespo, ayrılacaklar listesinin başını çekiyor. Portekizli teknik adamın memnun kalmadığı bir diğer isim Miha Zajc için de teklifler değerlendirilecek.
6 numarada İsmail Yüksek ile rekabete girmesi planlanan Rade Krunic, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.
Lugano ve Lille karşılaşmalarında taraftarların protestosuna da maruz kalan Krunic için de yol göründü. Fenerbahçe, bir 6 numara transferinin ardından Boşnak oyuncuyla yollarını ayıracak.
GORETZKA MÜJDESİ!
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala sarı-lacivertli ekip son bombayı patlatmak istiyor. Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı transfer listesine ekleyen Fenerbahçe'ye, Alman devinden müjdeli bir haber geldi.
"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Fenerbahçe, orta saha için Leon Goretzka'yı da listeye eklemişti. Alman yıldız için Bayern Münih cephesinden, "Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin" mesajının geldiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Alman devi, 29 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı. Ancak Goretzka, yaptığı son açıklamada kalmak ve forma için mücadele etmek istediğini söylemişti.
BRANCO ALMANYA'YA GİDECEK
Sportif direktör Mario Branco'nun Almanya'ya giderek dünyaca ünlü oyuncu ve menajeriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Goretkza'nın buradaki tutumuna göre bu transfer için resmi girişimlerin başlayıp başlamayacağı netlik kazanacak.
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