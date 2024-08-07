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Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 09:20
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Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Fenerbahçe, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı. Önce Oosterwolde'ye çarpıp ağlara giden şanssız golle erken skor dezavantajına düştü. Sonra da devre sonuna kadar oyunu domine eden tehlikeli ataklar geliştiren Lille idi"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Livakovic'in 3 önemli kurtarışını gördük. Tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe ise Dzeko ile bulduğu tek net pozisyonda kaleciyi geçemedi"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"İkinci yarıya Fenerbahçe atak başladı. İlk yarının aksine oyunu karşı alana yıktılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Maximin'le 3 defa üst üste gole yaklaşıldı"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Bu arada risk alındığından zaman zaman da rakibin kontratak girişimleri vardı. Bunlardan birinde yine Livakovic başarılıydı. Sonra İrfan Can'ın mükemmel frikiğiyle skora denge geldi"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Ama uzatma bölümünde yine birinciye benzer şanssız bir golle Lille avantajı kaptı"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Genel gözlemlerime gelince, esas sıkıntının kaynağı dün gece ileri üçlüydü"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler. Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor. Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti"

Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda"

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