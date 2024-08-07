Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Lille ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Bu arada risk alındığından zaman zaman da rakibin kontratak girişimleri vardı. Bunlardan birinde yine Livakovic başarılıydı. Sonra İrfan Can'ın mükemmel frikiğiyle skora denge geldi"
"Ama uzatma bölümünde yine birinciye benzer şanssız bir golle Lille avantajı kaptı"
"Genel gözlemlerime gelince, esas sıkıntının kaynağı dün gece ileri üçlüydü"
"Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler. Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim"
"Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor. Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti"
"Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda"
"Fizik olarak da daha öndeler. Bu açıdan Kadıköy'deki rövanş çok zor olacak.
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