Ömer Üründül Lille - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler. Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim"

"Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor. Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti"