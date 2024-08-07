Haydi rövanşa

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'Haydi Kadıköy'e' diyelim istiyorum. Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Henüz otomatikleşmemiş çok fazla şey var. 2 tane gol bize çarpan top, kendi kalemize attığımız gol. Lugano maçında da bir tane duran toptan ve bir tane top kaybından gol yemiştik.

FRED'İ ÖZLÜYORUM

Mourinho, sakatlığı bulunan Fred'in yokluğunu hissettiklerini de vurgulayıp şöyle konuştu: "İyi bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu. Bu turun ikinci devresinden de önemli olan önce ligde cumartesi günü oynayacağımız maç olacak. Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. İyi bir takım. Biz de onların bütün dinamiklerini en iyi şekilde çalışmıştık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da elinden geleni yaptı ama sürpriz olan bir şey yoktu."

Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde çıktığı sekizinci ön eleme maçındaki ilk yenilgisini Fenerbahçe'nin başında Lille'e 2-1 mağlup olarak aldı.

MAXIMIN YETMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Maximin sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. 27 yaşındaki sol açık, Lille savunmasına çok zor anlar yaşattı. İki kez golle burun buruna kaldı ancak kaleci Chevalier'e takıldı. 70'te yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

FERDİ İYİYDİ

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Lille karşısında da iyi bir performans sergiledi. Etkili bindirmeler yapan 24 yaşındaki genç sol bek, sarı-lacivertli gol ayaklarına hücumda tehlikeli pozisyonlar yaratmasına rağmen yenilgiye engel olamadı.

TARAFTAR YENİDEN TRİBÜNDE

Geçen sezon Konferans Ligi'nde St Gilloise deplasmanında tribün cezası alan Fenerbahçe'nin bu cezası Lille maçıyla bitti. Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan tribünü doldurup, 90 dakika destek verdi.

EN-NESYRI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya aldığı En-Nesyri, Lille maçıyla siftah yaptı. 27 yaşındaki Faslı santrfor, 78'de Dzeko'nun yerine girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi bir maça çıktı.