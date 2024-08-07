FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de son dönemlerin en formda ismi İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son oynanan Lille maçında harika bir gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için Avrupa'dan 2 kulübün harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Öte yandan sarı lacivertlilerde, Lille maçında harika bir gole imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Milli futbolcunun transfer döneminde takımdan ayrılabileceği kaydedildi.
Konuya dair flaş iddiayı ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre, İrfan Can Kahveci için 2 takım devreye girdi.
Bu takımların ise Monaco ve Lazio olduğu bildirildi.
Her iki ekibin de geçtiğimiz haftalarda 29 yaşındaki yıldız için araştırmaya geçtiği aktarıldı.
Öte yandan Lille karşısında müthiş bir gole imza atan İrfan Can'ın, Türkiye'de kalıp kalmayacağının kesin olmadığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan başarılı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.
Geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen İrfan Can, 46 maça çıktı.
İrfan Can bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asist yaparak Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
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