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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de son dönemlerin en formda ismi İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son oynanan Lille maçında harika bir gole imza atan 29 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için Avrupa'dan 2 kulübün harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:44
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Kubilay Açıkgün
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e 2-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Ev sahibi ekibin golleri 12'nci dakikada Tiago Santos ve 90+1'inci dakikada Edon Zhegrova'dan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 80'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Öte yandan sarı lacivertlilerde, Lille maçında harika bir gole imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Milli futbolcunun transfer döneminde takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Konuya dair flaş iddiayı ise Fransız basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

L'Equipe'ten Loic Tanzi'nin haberine göre, İrfan Can Kahveci için 2 takım devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Bu takımların ise Monaco ve Lazio olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Her iki ekibin de geçtiğimiz haftalarda 29 yaşındaki yıldız için araştırmaya geçtiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Öte yandan Lille karşısında müthiş bir gole imza atan İrfan Can'ın, Türkiye'de kalıp kalmayacağının kesin olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye çifte talip! Yollar ayrılıyor mu?

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan başarılı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.

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