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Djiku her an gidebilir

Fenerbahçe'de Alexander Djiku'yla yollar ayrılabilir. Rennes'in teklifte bulunduğu Ganalı yıldızın yeniden Fransa'ya dönmek istediği ve yönetimden kendilerine önerilen bonservisin kabul edilmesini talep ettiği belirtildi. Rennes, Djiku için Fenerbahçe 10 milyon euro önermişti. Fenerbahçe ise Djiku'ya geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Djiku her an gidebilir
Fenerbahçe'de Alexander Djiku'yla yollar ayrılabilir. Rennes'in teklifte bulunduğu Ganalı yıldızın yeniden Fransa'ya dönmek istediği ve yönetimden kendilerine önerilen bonservisin kabul edilmesini talep ettiği belirtildi. Rennes, Djiku için Fenerbahçe 10 milyon euro önermişti. Fenerbahçe ise Djiku'ya geçen sezon bonservis ödemeden kadrosuna kattı.
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