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Fenerbahçe'den Sportif Direktör Mario Branco hakkında açıklama

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Mario Branco'nun, Fransız basınında çıkan röportajı hakkındaki ifadelerini yayımladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 14:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:07
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Fenerbahçe'den Sportif Direktör Mario Branco hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Sportif Direktör Mario Branco'nun, Fransız basınında çıkan röportajı hakkındaki ifadelerini yayımladı. Yapılan açıklama şu ekilide: Bugün dış basın kaynaklı olarak gündeme yansıyan haberler üzerine Kulübümüzün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sportif Direktörümüz Mario Branco, Fransız basınında yer alan röportajı ile ilgili düzeltme yapmıştır.

İlgili basın kuruluşuna sadece Takımımızın Lille maçını değerlendirdiğini ifade eden Branco; bugün servis edilen Jose Mourinho görüşmeleri ile ilgili bölümün, Kulübümüzün kongre döneminde gerçekleştirildiğini ve bugün servis edilen metinde birisi geçmişte olmak üzere iki ayrı röportajdan bölümlerin birleştirilmiş olduğunu söyledi.

O dönemde yaptığı açıklamalarda da başkan adayları ile ilgili asla yorum yapmadığını ifade eden Mario Branco, Teknik Direktörümüz José Mourinho ile görüşme sürecini ve ilk görüşmeyi kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını söyledi. Sportif Direktörümüz ayrıca böylesi önemli bir maç gününde bu konuların gündeme getirilmesinden de duyduğu rahatsızlığı sözlerine ekledi.

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