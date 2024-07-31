TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası transferde düğmeye basıldı. Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği yıldız oyuncu için İngiliz basını müjdeyi verdi. Berge'nin Fenerbahçe forması giymesi an meselesi olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Jose Mourinho'nun oyuncuyu çok istediği vurgulanan haberde; "Süper Lig ekibi, orta saha oyuncusu için anlaşmaya varmaya yakın" ifadelerine yer verildi
SEZONUN EN İYİSİYDİ
Berge'nin Burnley Premier Lig'den düştüğü için ayrılmak istediği biliniyor.
Eski İngiliz futbolcu Carlton Palmer da Berge'nin takımda kalmayacağını ve Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi.
Palmer, yaptığı açıklamada; "O geçen sezon en iyi oyuncusuydu, gidişi Burnley'yi etkiler" dedi.
Geçen sezon S.United'dan transfer edilen Berge, 40 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
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