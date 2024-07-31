Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası transferde düğmeye basıldı. Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği yıldız oyuncu için İngiliz basını müjdeyi verdi. Berge'nin Fenerbahçe forması giymesi an meselesi olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Orta saha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de hedef; Burnley'nin yıldızı Sander Berge...

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Norveçli oyuncu için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, bu transferde büyük mesafe kat etti.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

TeamTalk'ın haberine göre ise; anlaşma çok yakın.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Jose Mourinho'nun oyuncuyu çok istediği vurgulanan haberde; "Süper Lig ekibi, orta saha oyuncusu için anlaşmaya varmaya yakın" ifadelerine yer verildi

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

SEZONUN EN İYİSİYDİ
Berge'nin Burnley Premier Lig'den düştüğü için ayrılmak istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Eski İngiliz futbolcu Carlton Palmer da Berge'nin takımda kalmayacağını ve Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Palmer, yaptığı açıklamada; "O geçen sezon en iyi oyuncusuydu, gidişi Burnley'yi etkiler" dedi.

TRANSFER HABERİ - Mourinho'ya orta saha müjdesi! Fenerbahçe ve Berge...

Geçen sezon S.United'dan transfer edilen Berge, 40 resmi maçta forma giymiş ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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