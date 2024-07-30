FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin: Taraftar için oynayan bir oyuncuyum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk edecek. Sarı lacivertlilerin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin karşılaşma öncesi taraftara övgü dolu sözler söyledi.

Allan Saint-Maximin: "Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmek için çok istekliydim. Tabii ki yapmak istediklerim var burada. Kendi yeteneklerimi yansıtmak istiyorum. Çok müthiş bir taraftar grubu var. Onlarla oynamak inanılmaz olacak." dedi.

"BURADA GÖRDÜKLERİM SIRA DIŞI"

Sarı lacivertli taraftarlar hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıra dışı. Newcastle de aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıra dışı. Biletler günden öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.