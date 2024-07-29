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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Transferin en hızlı takımı konumuna gelen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En-Nesyri'ye dev bir bonservis ücreti ödeyen Kanarya, orta saha transferinde bu rekoru geçecek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertlilerin hedefindeki o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Şampiyonluk için gemileri yakan ve geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer bitmiyor.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Şimdiki hedef; orta saha... Listede birçok isim var ancak Jose Mourinho'nun istediği oyuncu; Burnley'nin 26 yaşındaki Norveçli yıldızı Sander Berge...

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

1.95'lik orta saha için 19 Temmuz'da durum yoklaması yapan sarı-lacivertliler, sonrasında ise çalışma başlatmıştı.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

OYUNCU GELMEYE SICAK

Bu transferde 10 gündür adım adım ilerleyen sportif direktör Mario Branco'nun büyük mesafe kat ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Burnley Championship'e düştüğü için ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye oldukça sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Kulüpler arasında bonservis pazarlığı devam ediyor.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Youssef En-Nesyri'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyen sarı-lacivertliler, Sander Berge transferinde ise bu rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

TEK RAKİBİ RODRI'YDİ

Sander Berge, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından uzun pas isabet oranı en yüksek 2. orta saha oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak

Norveçli, en fazla hava topu ve sahipsiz top kazanma verilerinde de üst sıralarda yer alıyor.

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