Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! En-Nesyri'nin rekorunu kıracak
Transferin en hızlı takımı konumuna gelen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En-Nesyri'ye dev bir bonservis ücreti ödeyen Kanarya, orta saha transferinde bu rekoru geçecek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı lacivertlilerin hedefindeki o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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OYUNCU GELMEYE SICAK
Bu transferde 10 gündür adım adım ilerleyen sportif direktör Mario Branco'nun büyük mesafe kat ettiği öğrenildi.
Burnley Championship'e düştüğü için ayrılmak isteyen 26 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho faktöründen dolayı Fenerbahçe'ye oldukça sıcak bakıyor.
Kulüpler arasında bonservis pazarlığı devam ediyor.
Youssef En-Nesyri'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyen sarı-lacivertliler, Sander Berge transferinde ise bu rekorunu kırabilir.
TEK RAKİBİ RODRI'YDİ
Sander Berge, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından uzun pas isabet oranı en yüksek 2. orta saha oyuncusu oldu.
Norveçli, en fazla hava topu ve sahipsiz top kazanma verilerinde de üst sıralarda yer alıyor.
Fiziğiyle de ön plana çıkan Berge, geçen sezon Burnley'de 40 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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