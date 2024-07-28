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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Transferde son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemde orta saha takviyesi var. Bu noktada Jose Mourinho, Portekizli vatandaşı için devreye girdi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 11:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, tur kapısını araladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Rövanş karşılaşmasını evinde oynayacan sarı-lacivertliler, bir üst tura yükselerek yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Takımdan gidecek oyuncularda bir yandan merak edilirken, sarı-lacivertlilerin yerli golcüsü Umut Nayir, kulübe veda etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Geçen sezonun ikinci yarısını Pendikspor'da kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 13 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımı adına gol ya da asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Fenerbahçe'den de Umut Nayir için paylaşım geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Lugano maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youusef En-Nesyri ise ilk antremanına çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Faslı futbolcu, kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Öte yandan transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki genç yıldız Dario Essugo'yu transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Portekizli oyuncuyu yatırım transferi olarak da planlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle ve temsilcisiyle görüşmelere başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Sporting Lizbon forması giyen Dario Essugo, geçtiğimiz sezonu Chaves'te kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Portekizli futbolcu, Chaves'te 14 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Bu maçların 13'üne ilk 11'de başlayan Dario Essugo, gol ya da asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Ön libero mevkisinde forma giyen Dario Essugo, merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

2005 doğumlu oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!

Portekizli futbolcunun piyasa değeri ise 3,5 milyon euro.

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