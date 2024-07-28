FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho vatandaşını getiriyor!
Transferde son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündemde orta saha takviyesi var. Bu noktada Jose Mourinho, Portekizli vatandaşı için devreye girdi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Takımdan gidecek oyuncularda bir yandan merak edilirken, sarı-lacivertlilerin yerli golcüsü Umut Nayir, kulübe veda etti.
Geçen sezonun ikinci yarısını Pendikspor'da kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 13 maçta süre aldı.
31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımı adına gol ya da asist katkısı üretemedi.
Fenerbahçe'den de Umut Nayir için paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor'a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Lugano maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Youusef En-Nesyri ise ilk antremanına çıktı.
Faslı futbolcu, kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki genç yıldız Dario Essugo'yu transfer listesine aldı.
Portekizli oyuncuyu yatırım transferi olarak da planlayan Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle ve temsilcisiyle görüşmelere başlayacak.
Sporting Lizbon forması giyen Dario Essugo, geçtiğimiz sezonu Chaves'te kiralık olarak geçirdi.
Portekizli futbolcu, Chaves'te 14 maçta forma giydi.
Bu maçların 13'üne ilk 11'de başlayan Dario Essugo, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Kariyerinde toplamda 61 maça çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Ön libero mevkisinde forma giyen Dario Essugo, merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
2005 doğumlu oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'de sona eriyor.
Portekizli futbolcunun piyasa değeri ise 3,5 milyon euro.
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