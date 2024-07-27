Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Konya Plummer resmen Fenerbahçe'de!

TRANSFER HABERLERİ: Konya Plummer resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Konya Plummer resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Jamaika A Milli Takım oyuncusu Konya Plummer'ı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Meksika ligi takımlarından Tigres UANL forması giyen Konya Plummer'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jamaika Kadın A Milli takım kaptanlarından 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza 'hoşgeldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…
Başkan Erdoğan'dan Rize'de CHP'ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir'
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:18
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 15:12
Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! 14:02
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 13:51
İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! 13:40
Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! 13:19
Daha Eski
Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu 12:49
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... 12:36
Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu 12:08
Galatasaray - Parma maçı detayları! Galatasaray - Parma maçı detayları! 11:52
Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! 11:35
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' 11:10