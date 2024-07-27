TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, ilk resmi maçından da galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kamp dönemi ve maçları göz önüne aldığında 2 futbolcunun biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık maçları ve kamp dönemi sonrası gelecek planlarında yer almayan oyuncuları belirledi.
Buna göre deneyimli teknik adam, F.Bahçe yönetiminden yeni gelen o isimle birlikte 1 futbolcunun daha gönderilmesine karar verdi. İşte detaylar...
GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Portekizli çalıştırıcıyla anlaşmadan önce kadroya dahil edilen Levent Mercan, hocasının gözüne giremedi.
Tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almadığı öğrenilen 23 yaşındaki oyuncunun kiralanması bekleniyor.
Uygun bir teklif gelmesi halinde Levent'e kolaylık sağlanacak ve gelişimi engellenmeyecek.
CENGİZ ÜNDER DE YOLCU
Ayrıca Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda Cengiz Ünder için tekliflerin değerlendirilebileceğini vurguladı.
Bunun üzerine yönetim, oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek son durum hakkında bilgi verdi.
Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarının listesine yazılmayan oyuncudna en az 10 milyon euro bekleniyor.
Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki oyuncuda kısa süre içinde gelişme yaşanması bekleniyor.
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