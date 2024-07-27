Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, ilk resmi maçından da galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kamp dönemi ve maçları göz önüne aldığında 2 futbolcunun biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:30
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Levent Mercan, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşılaşan Kanarya, rakibini 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık maçları ve kamp dönemi sonrası gelecek planlarında yer almayan oyuncuları belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Buna göre deneyimli teknik adam, F.Bahçe yönetiminden yeni gelen o isimle birlikte 1 futbolcunun daha gönderilmesine karar verdi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Portekizli çalıştırıcıyla anlaşmadan önce kadroya dahil edilen Levent Mercan, hocasının gözüne giremedi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almadığı öğrenilen 23 yaşındaki oyuncunun kiralanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Uygun bir teklif gelmesi halinde Levent'e kolaylık sağlanacak ve gelişimi engellenmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

CENGİZ ÜNDER DE YOLCU

Ayrıca Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda Cengiz Ünder için tekliflerin değerlendirilebileceğini vurguladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Bunun üzerine yönetim, oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek son durum hakkında bilgi verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarının listesine yazılmayan oyuncudna en az 10 milyon euro bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Jose Mourinho raporunu sundu

Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki oyuncuda kısa süre içinde gelişme yaşanması bekleniyor.

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