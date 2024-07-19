Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Fransızlardan sürpriz bir iddia geldi. Haberde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Djiku için Rennes'in devreye girdiği ve bonservis bedeline kadar yer verildiği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 18:27
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TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Sarı-lacivertliler Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren F.Bahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

RENNES DJIKU İÇİN GELİYOR!

L'equipe'de yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Jeanuel Belocian'ı Bayer Leverkusen'e satan Rennes, Fenerbahçe'den Alexander Djiku için bilgi toplamaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

29 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'ni tanıması nedeniyle bu transferi cazip kıldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Transferin 10 milyon Euro civarında bitebileceği haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Bilindiği gibi Ganalı stoper geçtiğimiz yaz F.Bahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994'te Fransa'nın Montpellier kentinde dünyaya geldi. Futbola Bastia altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

2015 yazında Bastia'da A takıma yükselen Djiku, 2017 yazında ise 2 milyon Euro'ya Caen'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Burada da 2 yıl forma giyen Ganalı stoper, 2019'da 4.5 milyon Euro'ya Strasbourg'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...

Sarı-lacivertlilerle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

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