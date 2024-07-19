TRANSFER HABERLERİ: Fransızlardan Djiku iddiası! Fenerbahçe şoka girdi...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Fransızlardan sürpriz bir iddia geldi. Haberde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Djiku için Rennes'in devreye girdiği ve bonservis bedeline kadar yer verildiği öğrenildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
RENNES DJIKU İÇİN GELİYOR!
L'equipe'de yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre; Jeanuel Belocian'ı Bayer Leverkusen'e satan Rennes, Fenerbahçe'den Alexander Djiku için bilgi toplamaya başladı.
29 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'ni tanıması nedeniyle bu transferi cazip kıldığı kaydedildi.
Transferin 10 milyon Euro civarında bitebileceği haberin detaylarında yer aldı.
Bilindiği gibi Ganalı stoper geçtiğimiz yaz F.Bahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu.
ALEXANDER DJIKU KİMDİR?
Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994'te Fransa'nın Montpellier kentinde dünyaya geldi. Futbola Bastia altyapısında başladı.
2015 yazında Bastia'da A takıma yükselen Djiku, 2017 yazında ise 2 milyon Euro'ya Caen'in yolunu tuttu.
Burada da 2 yıl forma giyen Ganalı stoper, 2019'da 4.5 milyon Euro'ya Strasbourg'a transfer oldu.
2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı-lacivertlilerle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...
DİĞER