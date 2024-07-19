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Kadıköy'de imza şov

Fenerbahçe, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin için statta imza töreni düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. Futbolcular ardından taraftarları selamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Kadıköy'de imza şov

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna kattığı Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin için Saracoğlu'nda imza töreni düzenledi. Oynanan Hull City karşılaşması öncesinde stadın çimlerine ayak basan 5 isim kendilerini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzaları attıktan sonra, tribünleri tek tek gezerek taraftarları selamladı.

24.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sezonun ilk transferi olan Levent Mercan 4, Çağlar Söyüncü 3, Oğuz Aydın 4, Cenk Tosun 2, Saint-Maximin ise 1 yıllık kontratı imzaladı. Fenerbahçe, Cenk Tosun'u bedelsiz olarak transfer ederken, Levent için Karagümrük'e 2 milyon euro, Çağlar için Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro, Oğuz Aydın için Alanyaspor'a 6 milyon euro, Saint-Maximin'in kiralama bedeli olarak da Al- Ahli'ye 8 milyon euro ödedi. Toplamda; 24.5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı.

ALLAN: KALİTEMİ GÖSTERECEĞİM

Saınt-maxımın: "Dürüst olacağım. Buraya gelmek planlarım içinde yoktu ta ki Mario arayana kadar. Jose Mourinho'yla yaptığım konuşma sonrasında kararımı verdim. Benim iyi hissetmem için her şeyi yaptılar. Mario'suz böyle bir transfer gerçekleşmezdi. Jose'ye teşekkür ediyorum. Kalitemi göstermek Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum."

SAVAŞACAĞIM

Cenk Tosun: "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bana şans verdikleri için. Terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Elimden geleni sahada vereceğim. Kimsenin şüphesi olmasın."

HEYECANLIYIM

Fenerbahçe'nin Akdeniz ekibi Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, imza töreninde duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Böyle büyük bir camianın parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum."

BAŞARI ELDE EDECEĞİZ

İmza töreninde konuşan Levent Mercan, Fenerbahçe'ye gelerek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi: "Çok mutluyum. Adaptasyon sorunu yaşamadım. Tüm takım arkadaşlarım beni destekledi. Bu camianın parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah hep birlikte gereken başarıyı elde edeceğiz."

KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM

Çağlar Söyüncü: "Kendimi hiç kiralık oyuncu olarak görmedim geçen sene. Başkanımız planımı sorduğunda önceliğim Fenerbahçe demiştim. Bunun için de çok mutluyum. Hiçbir kulüple görüşmedim. Burada hedefimiz, her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Sahada mücadele edeceğiz. Herkes keyif alacak."

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