Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...
Hücuma takviye yapacak Fenerbahçe, Roma'nın Jonathan David'e yönelmesi nedeniyle En Nesyri yarışında tek rota olarak kaldı. Faslı yıldızın, en iyi teklif veren Kanarya'ya transferinin an meselesi olduğu ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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ROMA DEVRE DIŞI
Arabistan'a gitmek istemeyen futbolcunun, Roma'nın kendisine sunduğu tekliften memnun kalmadığı, Kanarya'nın önerisi ve projelerinden etkilendiği öğrenildi. Ayrıca Roma'nın, En Nesyri yerine Lille'de oynayan Jonathan David'i düşündüğü ortaya çıktı.
İtalya'dan gelen son haberlere göre de En Nesyri için en somut adresin Fenerbahçe olacağı ifade edildi.
4 YILLIK ÖNERİ
Mourinho'nun da transferine onay verdiği Youssef En-Nesyri'ye Sarı- Lacivertli kurmayların uzun vadeli bir kontrat önerdiği, bu sürenin de 4 yıl olduğu öğrenildi.
Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Nesyri, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 20 gol, 3 asist üretti.
Faslı yıldız, santrfor dışında, sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Ülkesi olan Fas Milli Takımı'nda 73 maçta oynayan yıldız isim, 20 gol üretmeyi bildi.
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