Haberler Fenerbahçe Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

Hücuma takviye yapacak Fenerbahçe, Roma'nın Jonathan David'e yönelmesi nedeniyle En Nesyri yarışında tek rota olarak kaldı. Faslı yıldızın, en iyi teklif veren Kanarya'ya transferinin an meselesi olduğu ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrilirken, Sevilla'da forma giyen En Nesyri'nin transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

ROMA DEVRE DIŞI

Takvim Gazetesi'nde yer alan haberde Türkiye'den Fenerbahçe, İtalya'dan Roma ve Suudi ekiplerinden transfer teklifleri alan 27 yaşındaki Faslı yıldızın rotası Süper Lig olacak.

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

Arabistan'a gitmek istemeyen futbolcunun, Roma'nın kendisine sunduğu tekliften memnun kalmadığı, Kanarya'nın önerisi ve projelerinden etkilendiği öğrenildi. Ayrıca Roma'nın, En Nesyri yerine Lille'de oynayan Jonathan David'i düşündüğü ortaya çıktı.

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

İtalya'dan gelen son haberlere göre de En Nesyri için en somut adresin Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

4 YILLIK ÖNERİ

Mourinho'nun da transferine onay verdiği Youssef En-Nesyri'ye Sarı- Lacivertli kurmayların uzun vadeli bir kontrat önerdiği, bu sürenin de 4 yıl olduğu öğrenildi.

Adım adım En Nesyri'ye doğru! Fenerbahçe'ye sevindiren haber...

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Nesyri, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 20 gol, 3 asist üretti.

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